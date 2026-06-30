Суд назначил штраф сотруднице ПВЗ в Петербурге за оскорбление русских

Клиентка покинула пункт выдачи и вернулась вместе с супругом, который смог получить заказ по QR-коду.

Фрунзенский суд Петербурга вынес решение оштрафовать сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries на 10 тыс. рублей. Её признали виновной в разжигании вражды и оскорблении по национальному признаку, а также в применении физической силы к клиенту. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошёл во время визита клиентки, которая пришла забрать обувь для своего супруга. По данным следствия, после приветствия сотрудница ПВЗ ответила грубо. Когда посетительница попыталась зафиксировать происходящее на камеру телефона, работница толкнула её в плечо и попыталась вырвать устройство.

Клиентка покинула пункт выдачи и вернулась вместе с супругом, который смог получить заказ по QR-коду. Именно в этот момент сотрудница и произнесла фразу, направленную на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства в отношении граждан. На судебное заседание обвиняемая не явилась.

Ранее суд отправил сообщницу по краже монет на 2 млрд рублей в Петербурге под домашний арест.

Видео: Объединённая пресс-служба судов Петербурга