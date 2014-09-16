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Осенью в Петербурге планируют высадить деревья из Дендрологического парка в Отрадном
Сегодня, 16:26
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Осенью в Петербурге планируют высадить деревья из Дендрологического парка в Отрадном

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В питомнике высажены 7 тыс. растений.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко совместно с руководителями садово-парковых предприятий посетил Дендрологический парк Ботанического института в Отрадном. В питомнике высажены 7 тыс. растений. 

Хотим наладить прочные связи с этим федеральным научным учреждением, получать интересные, необычные экземпляры, для того, чтобы высаживать у нас в городе. В будущем у нас должна быть возможность создавать уголки живой природы, которые будут удивлять жителей и гостей Петербурга. 

Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга 

В частности, уже проявлен интерес к отдельным сортам: рододендронам, маньчжурскому ореху, кедровой сибирской сосне и лиственницам. 

Я очень надеюсь, что уже осенью во время месячника по благоустройству мы сможем посадить первые растения из Дендрологического парка в Отрадном на зеленых территориях Петербурга. 

Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга показали, как будет выглядеть сквер на Английском проспекте. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко

Теги: благоустройство, высадка деревьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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