В этом году в Петербурге высадят более 5,5 млн цветов
Сегодня, 15:48
В текущем году цветники Петербурга отразят тематику, которая была объявлена президентом России, – единство народов страны. Всего планируется высадить свыше 5,5 млн цветов, рассказали в Смольном 16 марта. 

Скоро появятся почти 600 тыс. виол, взойдут посаженные осенью 300 тыс. луковичных цветов. Большую часть из них составят тюльпаны. В частности, в Муринском парке композиции будут посвящены Кавказу, Татарстану, Башкирии, Краснодарскому краю, Крыму. В Московском парке Победы тематический цветник расположится у входа на площадку аттракционов. А в Пушкине растения займут свое место в сквере на пересечении Дворцовой и Магазейной улиц. 

С помощью растений мы еще раз напомним, как в нашей стране каждый народ вносит свой уникальный вклад в общую историю и культуру. А сплоченность и взаимное уважение формируют основу сильного государства. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее на Piter.TV: в сквере в Красном Селе расцвели подснежники. 

Фото: пресс-служба Смольного 

