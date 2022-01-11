В этом году в Петербурге высадят более 5,5 млн цветов

В текущем году цветники Петербурга отразят тематику, которая была объявлена президентом России, – единство народов страны. Всего планируется высадить свыше 5,5 млн цветов, рассказали в Смольном 16 марта.

Скоро появятся почти 600 тыс. виол, взойдут посаженные осенью 300 тыс. луковичных цветов. Большую часть из них составят тюльпаны. В частности, в Муринском парке композиции будут посвящены Кавказу, Татарстану, Башкирии, Краснодарскому краю, Крыму. В Московском парке Победы тематический цветник расположится у входа на площадку аттракционов. А в Пушкине растения займут свое место в сквере на пересечении Дворцовой и Магазейной улиц.

С помощью растений мы еще раз напомним, как в нашей стране каждый народ вносит свой уникальный вклад в общую историю и культуру. А сплоченность и взаимное уважение формируют основу сильного государства. Александр Беглов, губернатор

