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В Петербурге к 80-летию Победы высаживают тематические цветники

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Открывают весну карминовые виолы, за ними – тюльпаны и красные бегонии.

Петербург готовят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площадях и в скверах садовники высаживают первые цветы, рассказали в Смольном 24 апреля.

В каждом районе появятся тематические цветники, они украсят памятные места и напомнят о подвиге защитников. Открывают весну карминовые виолы, за ними – тюльпаны и красные бегонии. Также символами памяти и уважения станут цветочные композиции в форме звезды, Георгиевской ленты и орденов. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в районах проведения мероприятий ко Дню Победы обновят дорожную разметку. Всего в этом году демаркируют свыше 105 тыс. "квадратов" и нанесут более 686 тыс. "квадратов". 

Сезон нанесения и обновления разметки стартует в конце апреля, после нормализации погоды. 

Видео: пресс-служба Смольного 

Теги: 80-летие победы, высадка цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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