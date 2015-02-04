В Петербурге к 80-летию Победы высаживают тематические цветники

Открывают весну карминовые виолы, за ними – тюльпаны и красные бегонии.

Петербург готовят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площадях и в скверах садовники высаживают первые цветы, рассказали в Смольном 24 апреля.

В каждом районе появятся тематические цветники, они украсят памятные места и напомнят о подвиге защитников. Открывают весну карминовые виолы, за ними – тюльпаны и красные бегонии. Также символами памяти и уважения станут цветочные композиции в форме звезды, Георгиевской ленты и орденов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в районах проведения мероприятий ко Дню Победы обновят дорожную разметку. Всего в этом году демаркируют свыше 105 тыс. "квадратов" и нанесут более 686 тыс. "квадратов".

Сезон нанесения и обновления разметки стартует в конце апреля, после нормализации погоды.

Видео: пресс-служба Смольного