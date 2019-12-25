В Петербурге в районах проведения мероприятий ко Дню Победы обновят дорожную разметку

Всего в этом году демаркируют свыше 105 тыс. "квадратов" разметки и нанесут более 686 тыс. "квадратов".

В Петербурге ко Дню Победы на улицах, которые задействованы в проведении праздничных мероприятий, обновят дорожную разметку. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 23 апреля.

Еще разметку обновят в районах проведения Петербургского Международного юридического форума, Дня города, Петербургского Международного экономического форума, Дня ВМФ и других. Специалисты уже вышли на первые адреса по демаркировке, а также на работы по восстановлению разметки.

Сезон нанесения и обновления разметки стартует в конце апреля, после нормализации погоды. Длится он до конца октября. Всего в этом году демаркируют свыше 105 тыс. "квадратов" разметки и нанесут более 686 тыс. "квадратов".

Дорожная разметка информирует водителей и пешеходов об установленных на том или ином участке дороге режимах движениях. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга