  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД россиян предупредили о вирусах под видом приложений и файлов
Сегодня, 8:40
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В МВД россиян предупредили о вирусах под видом приложений и файлов

0 0

Особая опасность в том, что заражение происходит незаметно.

В МВД России предупредили о вирусах под видом приложений и файлов. Чаще всего речь идет о "бесплатных" играх, книгах и даже картинках. 

Особая опасность в том, что заражение происходит незаметно: вы просто скачали что-то из интернета или открыли "безобидный" файл, а ваши данные уже под угрозой. 

Пресс-служба МВД 

Обычно мошенники обманывают жертв приложениями-клонами популярных сервисов, вредоносными PDF, DOC, XLS-файлами, "бесплатными" ключами и генераторами лицензий, а также архивами с паролем, которые нужно открывать из письма или мессенджера. 

Если вы подозреваете заражение устройства, то отключите его от интернета, запустите полную проверку антивирусом и смените пароли к важным сервисам. 

Ранее мы рассказывали о том, что в МВД назвали фразы мошенников в схемах обмана с инвестициями. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии