В МВД россиян предупредили о вирусах под видом приложений и файлов

В МВД России предупредили о вирусах под видом приложений и файлов. Чаще всего речь идет о "бесплатных" играх, книгах и даже картинках.

Особая опасность в том, что заражение происходит незаметно: вы просто скачали что-то из интернета или открыли "безобидный" файл, а ваши данные уже под угрозой. Пресс-служба МВД

Обычно мошенники обманывают жертв приложениями-клонами популярных сервисов, вредоносными PDF, DOC, XLS-файлами, "бесплатными" ключами и генераторами лицензий, а также архивами с паролем, которые нужно открывать из письма или мессенджера.

Если вы подозреваете заражение устройства, то отключите его от интернета, запустите полную проверку антивирусом и смените пароли к важным сервисам.

Фото: pxhere