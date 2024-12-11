Пользователей Android в Петербурге предупредили о рассылке вируса под видом приглашения на свадьбу

Получателям предлагают скачать APK-файл, якобы необходимый для просмотра приглашения.

В интернете мошенники начали рассылать вирус Tria под прикрытием свадебных приглашений. На данный момент такие атаки были замечены в азиатском регионе, но эксперты предупреждают о возможности распространения этой схемы и в других странах, включая Россию. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Злоумышленники отправляют поддельные приглашения через личные и групповые чаты в мессенджерах. Получателям предлагают скачать APK-файл, якобы необходимый для просмотра приглашения.

На самом деле при попытке установки этого файла пользователь загружает вредоносную программу. Она требует у жертвы предоставить номер телефона и ряд разрешений, позволяющих вирусу получить доступ к личным данным и функционалу смартфона.

Эксперты настоятельно рекомендуют пользователям загружать приложения исключительно из проверенных магазинов, устанавливать антивирусы и внимательно следить за тем, какие права запрашивают устанавливаемые программы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупредили о создании мошеннических сайтов по вопросам миграции.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)