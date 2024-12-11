Петербуржцев предупредили о создании мошеннических сайтов по вопросам миграции

Эти сайты предлагают пользователям проверить наличие оснований для запрета на въезд в Россию.

В последнее время участились случаи появления мошеннических сайтов, копирующих официальные ресурсы, посвящённые миграционным вопросам. Об этом предупредила пресс-служба Управления по борьбе с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Эти сайты предлагают пользователям проверить наличие оснований для запрета на въезд в Россию. Чтобы получить доступ к такой информации, требуется пройти авторизацию через мессенджер Telegram, что предполагает передачу персональных данных.

В управлении рекомендовали проявлять бдительность при использовании электронных сервисов и передаче личной информации.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники выманивают данные пожилых петербуржцев под видом "доиндексации".

Фото: Pxhere