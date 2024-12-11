Мошенники выманивают данные пожилых петербуржцев под видом "доиндексации"

Аферисты звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками пенсионных фондов.

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками пенсионных фондов и убеждают их подать заявление на "доиндексацию" выплат.

Как сообщают в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, под предлогом оформления "доиндексации" злоумышленники пытаются выманить данные банковских карт и получить доступ к аккаунтам на "Госуслугах".

Кроме того, мошенники могут предлагать перевести деньги на "специальные индексируемые счета", что является явным признаком обмана.Полиция напоминает: для получения дополнительной индексации не нужно подавать никаких заявлений. Все перерасчёты производятся автоматически. Если вам позвонили или написали с просьбой подать заявление — это мошенники.

Ранее Piter.TV сообщал, что количество тяжких преступлений в Петербурге выросло почти на 11%.

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