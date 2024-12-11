Количество тяжких преступлений в Петербурге выросло почти на 11%

В 2024 году в регионах Северо-Западного федерального округа было зарегистрировано почти 60 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, при этом в Санкт-Петербурге было совершено 22,7 тысячи из них. Данные опубликованы в сборнике "Состояние преступности в России за январь-декабрь 2024 года" на сайте МВД.
В Северной столице зафиксирован рост числа тяжких и особо тяжких преступлений на 10,8% по сравнению с 2023 годом, что стало самым высоким показателем среди регионов Северо-Запада. В среднем по округу количество таких преступлений увеличилось на 2,4%.
На втором месте по количеству тяжких и особо тяжких преступлений в округе оказалась Ленинградская область, где было зарегистрировано более 7,1 тысячи подобных преступлений. При этом в регионе наблюдается снижение количества таких преступлений на 12,1% по сравнению с 2023 годом.
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Фото: Piter.TV
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