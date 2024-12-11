Мошенники присылают троян Mamont под видом видео в Telegram

Свих жертв они заманивают вопросом: "Это не ты на записи?"

Киберполиция России предупреждает о новой волне рассылок вирусных программ в мессенджере Telegram. Мошенники присылают вредоносное программное обеспечение под видом видеофайла, – сообщили в МВД РФ.

Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла. Пресс-служба Киберполиции России

Сам файл при этом обладает расширением .apk. При его открытии производится автоматическая установка приложения с трояном Mamont. Данный вирус считывает push-уведомления, содержание СМС-сообщений и фотографии из галереи устройства. Среди прочих функций трояна – автоматическая рассылка контактам в мессенджере.

Как сообщают в Киберполиции, конечной целью мошенников, которые используют Mamont, является получение доступа к денежным средствам. Впрочем, любые персональные данные жертвы мошенничества могут быть применены злоумышленниками в корыстных целях, в связи с чем в МВД просят не открывать любые неизвестные файлы.

Ранее мы писали, что поддельный RuStore заражает телефоны через фальшивый Telegram Premium.

Фото: PxHere, Вестник Киберполиции России