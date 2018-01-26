В Петербурге зарегистрировали первый случай заболевания вирусом Коксаки

Однако вечером 6 ноября в Роспотребнадзоре Петербурга данное сообщение опровергли.

Первый случай заболевания вирусом Коксаки зарегистрировали в Петербурге. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова. Однако вечером в Роспотребнадзоре Петербурга данное сообщение опровергли.

В больнице им. Филатова рассказали, что всего было около десяти человек с подозрением на энтеровирусную инфекцию Коксаки. Один случай подтвердился. В Роспотребнадзоре вечером 6 ноября заявили, что на текущий момент в городе не зарегистрировано случаев заболевания вирусом Коксаки. И уточнили симптомы данного вируса.

Вирус Коксаки примерно у половины заразившихся протекает бессимптомно, у других появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Для профилактики заболевания врачи призывают регулярно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи, а также употреблять кипячённую воду.

Фото: Piter.tv