За полгода стоимость земельных участков в коттеджных посёлках под Петербургом выросла на 30%

На рынок вернулись более разборчивые покупатели, которые выбирают участки по готовности поселков, месторасположению и наличию коммуникаций.

За полгода стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Петербургом выросла на 30%. Такие данные приводят аналитики группы компаний "Максимум Life Development" во вторник, 22 июня.

Эксперты отметили, что рост цен связан с несколькими факторами. Например, стоимость участка зависит от местоположения, готовности поселка и развитых коммуникаций (свет. вода, газ). Также на рост цен повлияло удорожание строительных материалов.

По словам специалистов, у стартовавших в этом году проектов в цену включены ожидания собственников участков от повышенного спроса. В особенности это характерно для владеющих непрофильными активами или продающих свои участки на протяжении нескольких лет.

По сравнению с прошлым годом поведение покупателей загородной недвижимости изменилось. Год назад на волне ажиотажного и неподготовленного спроса мы наблюдали большое количество сделок без анализа параметров земельных участков. Игорь Карцев, генеральный директор ГК "Максимум Лайф Девелопмент".

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