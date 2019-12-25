В Петербурге увеличат площадь зеленых насаждений еще на 127 гектаров

Еще 127 гектаров зелени добавят в Петербурге после решения Смольного.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в Санкт-Петербурге планируют увеличить на 127 га. Правительство города одобрило соответствующий законопроект на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Беглова 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Расширение зеленого фонда предусматривает включение в городской перечень 47 новых территорий регионального значения. Кроме того, границы и площади 143 существующих объектов скорректируют. В результате площадь этой категории зеленых насаждений увеличится примерно на 85 га.

На местном уровне список пополнится еще 108 территориями. Границы 170 действующих объектов также пересмотрят. Общий прирост площади зеленых насаждений местного значения составит 51 га.

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Фото: комитет по благоустройству Петербурга