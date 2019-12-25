Лучший снайпер Евролиги Маркус Ховард сможет дебютировать за "Зенит"

Петербургский "Зенит" заявил американского снайпера Маркуса Ховарда на сезон.

Американский защитник Маркус Ховард получил возможность дебютировать за петербургский "Зенит" 2 ноября. Клуб включил 27-летнего баскетболиста в заявку на сезон Единой лиги ВТБ и турнир Winline Basket Cup.

Благодаря этому Ховард сможет принять участие в ближайшей встрече с боснийской "Игокеа". При этом окончательное решение о выходе игрока на площадку пока не объявлено.

Матч между "Зенитом" и "Игокеа" пройдет 2 ноября в Санкт-Петербурге на арене КСК "Арена". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее мы сообщили о том, что парафехтовальщицы из Петербурга завоевали 7 медалей на первенстве России во Владикавказе.

Фото: БК "Зенит"