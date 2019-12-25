Лучший снайпер Евролиги Маркус Ховард сможет дебютировать за "Зенит"

Американский защитник Маркус Ховард получил возможность дебютировать за петербургский "Зенит" 2 ноября. Клуб включил 27-летнего баскетболиста в заявку на сезон Единой лиги ВТБ и турнир Winline Basket Cup.
Благодаря этому Ховард сможет принять участие в ближайшей встрече с боснийской "Игокеа". При этом окончательное решение о выходе игрока на площадку пока не объявлено.
Матч между "Зенитом" и "Игокеа" пройдет 2 ноября в Санкт-Петербурге на арене КСК "Арена". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ранее мы сообщили о том, что парафехтовальщицы из Петербурга завоевали 7 медалей на первенстве России во Владикавказе.
Фото: БК "Зенит"
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