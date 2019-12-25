В Невском районе Петербурга построят новую ледовую арену для СКА

Петербург одобрил строительство спортивного комплекса СКА с трибунами на 1000 мест.

В Невском районе Санкт-Петербурга построят крытый спортивный комплекс для хоккейного клуба СКА. Проект одобрили 2 ноября на рабочем совещании губернатора Александра Беглова. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новую арену разместят на участке 28 по улице Латышских Стрелков. Инвестор планирует возвести двухэтажное здание общей площадью более 5400 кв. м. Трибуны комплекса рассчитаны на 1000 зрителей.

Помимо ледовой площадки, в здании оборудуют тренажерный зал, зону для отработки бросков и медицинский кабинет. Согласно соглашению, СКА предоставит комплекс для бесплатного проведения городских мероприятий.

После завершения строительства инвестор передаст Центру физической культуры, спорта и здоровья Невского района помещения площадью не менее 50 кв. м. Их будут использовать для размещения тренерских комнат и хранения спортивного инвентаря.

Срок строительства комплекса и действия соглашения о застройке участка составит 36 месяцев. Ранее городской комитет по градостроительству и архитектуре согласовал архитектурный облик будущей арены.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

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