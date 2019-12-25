Депутаты Петербурга обсудят расходы городской казны на ближайшие три года

ЗакС Петербурга приступит к рассмотрению бюджета с доходами в 1,52 трлн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 3 ноября приступят к обсуждению проекта городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно документу, доходы городской казны в следующем году должны составить 1,52 трлн рублей, а расходы — около 1,63 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Парламентарии также рассмотрят проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. В 2027 году его доходы планируют увеличить на 7,5% — до 208,42 млрд рублей. Расходная часть будет сбалансирована с поступлениями.

Еще одним пунктом повестки станет инициатива губернатора Александра Беглова об увеличении штрафов за неоплаченную парковку в специально отведенных зонах. Для физических лиц размер взыскания может вырасти до 5 тыс. рублей, для юридических — до 30 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты продолжат рассмотрение первого законопроекта из городского антиникотинового пакета. Он предусматривает передачу правительству Петербурга полномочий по определению границ территорий возле образовательных учреждений, на которых будет запрещена розничная торговля никотинсодержащей продукцией.

В ходе заседания также планируют завершить второе чтение документа об изменении терминологии в сфере ментального здоровья детей. Из него предлагают исключить формулировку "различные формы умственной отсталости".

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv