Жители СЗФО стали активнее использовать банковские карты при покупках

В пандемию число таких покупок выросло еще больше.

Жители Северо-Западного федерального округа стали чаще использовать банковские карты для оплаты покупок в третьем квартале 2020 года. По данным Северо-Западного ГУ Банка России, к началу октября на безналичные операции пришлось 96% карточных транзакций и в регионе, и в Петербурге отдельно.

В третьем квартале 2019 года та же доля составляла 94% и 93% соответственно. В третьем квартале текущего года держатели выпущенных в СЗФО карт оплатили товаров и услуг на 3,2 трлн рублей и совершили 1,6 млрд операций. ПО сравнению с 2019 годом, это на 34% больше по количеству операций и на 80% больше по объему. Также отмечается, что операций по снятию наличных с карт стало меньше на 21%.

Аналитики подчеркнули, что на поведение потребителей повлияли ограничения, связанные с пандемией коронавируса: люди чаще всего предпочитают онлайн-покупки походам в магазин. Кроме того, средний чек по оплате картой у жителей СЗФО подрос и составил почти 860 рублей за квартал, а у петербуржцев по-прежнему составляет чуть больше тысячи рублей.

К 1 октябре в СЗФО насчитывает 30,3 млн выпущенных карт, в Петербурге – 15,2 млн штук.

Названы фоновые настройки, разряжающие смартфон.

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