Названы фоновые настройки, разряжающие смартфон

Быстрее всего разряжают аккумулятор бесконтактная оплата, геолокация, блютуз.

Есть несколько настроек, которые, работая в фоновом режиме, способны достаточно быстро разрядить смартфон. Об это агентству "Прайм" рассказал директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

Быстрее всего разряжают аккумулятор бесконтактная оплата, геолокация, блютуз. Если не пользуетесь этими функциями постоянно, их нужно отключить.

Тоже самое касается и wifi, многие просто не отключают его, но в фоновом режиме он также активно продолжает работать. Также на батарею влияют автоматическая регулировка яркости и push-уведомления.

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