Житель Ленобласти выращивал коноплю на даче в Сосново

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю на дачном участке в Сосново Приозерского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обысков у 40-летнего злоумышленника правоохранители изъяли 18 кустов наркосодержащего растения, около 80 граммов "каннабиса", пять таблеток оранжевого цвета, которые будут исследованы в рамках экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Невского района 11 лет проведет в колонии за "закладки" с наркотиками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти