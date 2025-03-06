Житель Ленобласти выращивал коноплю на даче в Сосново

Полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю на дачном участке в Сосново Приозерского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В ходе обысков у 40-летнего злоумышленника правоохранители изъяли 18 кустов наркосодержащего растения, около 80 граммов "каннабиса", пять таблеток оранжевого цвета, которые будут исследованы в рамках экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.
Ранее мы рассказывали о том, что житель Невского района 11 лет проведет в колонии за "закладки" с наркотиками.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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