В арендованной квартире на Плесецкой улице петербуржец выращивал коноплю

При обыске нашли 13 кустов марихуаны и готовое растительное вещество общим объемом 6,5 килограммов.

Полицейские задержали жителя Невского района, который выращивал коноплю в квартире на Плесецкой улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 28-летний мужчина арендовал квартиру в доме 10. При обыске в ней нашли 13 кустов марихуаны и готовое растительное вещество общим объемом 6,5 килограммов, расфасованное по пластиковым контейнерам, стеклянным банкам и полиэтиленовым пакетам. Все это было изъято и направлено в криминалистический центр полиции.

Экспертиза показала, что в одном из полиэтиленовых пакетов содержится каннабис общей массой 2,1 тыс. граммов. Исследование остальных объектов продолжается.

Петербуржца поймали 12 ноября около дома 11 по Русановской улице, где он проживает. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды и соучастники противоправной деятельности злоумышленника. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти