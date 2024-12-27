На Плесецкой консьерж обнаружил подростка со связанными руками и ремнем на шее

16-летний подросток сообщил консьержу, что в отношении него совершались противоправные действия.

Полиция Приморского района разбирается в инциденте с вовлечением подростков в употребление алкоголя. Подробностями поделились в МВД по Петербургу и Ленобласти

Около семи утра 5 июня в полицию поступило сообщение от консьержа дома 10 по улице Плесецкая о том, что на 3 этаже одного из подъездов он обнаружил подростка, у которого связаны руки и на шее ремень, а также девушку, которая была в квартире со взрослыми мужчинами.

Так, 16-летний подросток сообщил консьержу, что в отношении него совершались противоправные действия. На место незамедлительно прибыл наряд полиции.

Предварительно установлено, что во время прогулки двое незнакомых мужчин позвали подростков в квартиру для употребления алкогольных напитков. В квартире между молодым человеком и 31-летним хозяином произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил подростка и вытолкнул его на лестничную клетку. Также у подростка были порезы на руке. В тяжелом состоянии юноша был госпитализирован.

Мужчины и 16-летняядевушка доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv