На Плесецкой достроили детский сад для 180 детей

Его площадь составляет 4339 квадратных метров.

Приморский район Санкт-Петербурга прирастает социальными объектами. Новый детский сад появился на Плесецкой улице, дом 8, корпус 4, строение 1, рассказал портал "Строительный Петербург".

Трёхэтажный объект дошкольного образования рассчитан на 180 мест. Его площадь составляет 4339 квадратных метров – застройщик уже получил разрешение на ввод детского садика в эксплуатацию.

Также ранее застройщик Setl Group получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Выборгском районе Петербурга. Сад построили в ЖК "Панорама парк Сосновка" на Манчестерской улице, дом 5, корпус 3, строение 1. Новый трехэтажный садик примет 12 групп – 270 малышей от 1,5 до 7 лет.

Видео: портал "Строительный Петербург"