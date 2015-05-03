В Приморском районе завершено строительство новой школы на 550 учеников

Школа имеет переменную этажность – от трёх до пяти этажей с подземным уровнем.

В Приморском районе Петербурга введена в эксплуатацию новая школа на Плесецкой улице, 8, корпус 5, строение 1. Образовательное учреждение, рассчитанное на 550 мест, построил инвестор ООО "Специализированный застройщик "М.СИТИ"". Разрешение на ввод объекта Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала 8 августа, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа имеет переменную этажность – от трёх до пяти этажей с подземным уровнем. В каждой параллели с 1 по 11 классы будет по два класса, рассчитанных на 25 учеников. Для младших школьников предусмотрены учебные кабинеты, комнаты отдыха, спальные помещения и помещения для продлёнки.

В основной и средней школе обустроены универсальные и специализированные кабинеты, в том числе химии, биологии, информатики, музыки, иностранных языков и ОБЖ. Есть библиотека, мастерские по труду и мультимедийные классы.

В здании разместились столовая на 275 мест, актовый зал на 300 зрителей, спортивные залы, два бассейна, медицинский блок, а также административные помещения. На территории оборудованы футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также сектора для прыжков в длину.

В ближайшее время застройщик подготовит документы для передачи школы в собственность города.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга