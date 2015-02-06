Житель поселка Лисий Нос выращивал коноплю во Всеволожском районе Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Во вторник, 11 марта, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ задержали 33-летнего жителя посёлка Лисий Нос. Задержание произошло в результате реализации оперативной информации в садоводческом товариществе "НИКА" Всеволожского района Ленинградской области, где мужчина арендовал помещение для организации производства растительных наркотиков.

В ходе обыска по данному адресу правоохранительные органы обнаружили и изъяли 110 кустов конопли, оборудование для выращивания, инструменты, электронные весы, а также пакет с фрагментами наркосодержащих растений общим весом около 6 килограммов.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Задержанный помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ. Продолжается расследование с целью установления возможных сообщников и каналов распространения запрещённых веществ.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры на Глухарской изъяли фрагменты каннабиса.

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