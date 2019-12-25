Из квартиры на Глухарской изъяли фрагменты каннабиса

Следствие возбудило уголовное дело по статье 30 ч. 3 и статье 228.1 ч. 4 УКРФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Во вторник, 11 марта, в рамках оперативного мероприятия сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

В процессе обыска квартиры женщины, находящейся по адресу улица Глухарская, д. 33, полицейские обнаружили и изъяли фрагменты наркотического вещества каннабиса общим весом 154,3 грамма, а также электронные весы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 30 ч. 3 и статье 228.1 ч. 4 УКРФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемая задержана согласно статье 91 УПК РФ.Продолжаются мероприятия по выявлению возможных сообщников и установлению новых фактов противоправной деятельности подозреваемой.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале задержали наркокурьера с килограммом гашиша.

Фото: Piter.TV