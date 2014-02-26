На Московском вокзале задержали наркокурьера с килограммом гашиша

Запрещенное вещество, приобретенное им через Интернет, он планировал распространить на территории города Ярославль, куда собирался уехать на ближайшем поезде.

На Московском вокзале задержан мужчина с крупной партией запрещенного вещества. Об этом сообщили в СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудниками транспортной полиции при патрулировании на привокзальной площади Московского вокзала был выявлен 45-летний уроженец Республики Коми с признаками опьянения. В дежурной во время проведения личного досмотра в присутствии понятых у мужчины обнаружен и изъят белый пояс с десятью полиэтиленовыми пакетиками с коричневым веществом внутри. Согласно заключению экспертизы, это был гашиш общей массой около одного килограмма.

Мужчина является курьером-закладчиком. Запрещенное вещество, приобретенное им через Интернет, он планировал распространить на территории города Ярославль, куда собирался уехать на ближайшем поезде.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Сбыт наркотических средств в крупном размере". Также установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние и разбой.

Ранее на Московском вокзале был задержан ещё один наркокурьер с гашишем, примотанным скотчем к спине

Фото: СПб ЛУ МВД России на транспорте