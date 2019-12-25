На Московском вокзале задержан наркокурьер с гашишем, примотанным скотчем к спине

Злоумышленник приобрёл растительный наркотик через интернет с целью дальнейшей перепродажи бесконтактным способом на территории Рязани.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали на Московском вокзале 45-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения и крупной партией запрещённого вещества, которую он спрятал под одеждой. Об этом рассказала пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции, где у него изъяли полиэтиленовый пакет, примотанный скотчем к спине. В пакете находились пять вакуумных упаковок с коричневым веществом внутри. Согласно заключению экспертизы, в обнаруженном пакете находился гашиш общей массой порядка 490 граммов.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что злоумышленник приобрёл растительный наркотик через интернет с целью дальнейшей перепродажи бесконтактным способом на территории Рязани, куда планировал уехать на ближайшем поезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ленобласти задержали жителя Алтайского края с 4 кг медефрона.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте