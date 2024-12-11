В Ленобласти задержали жителя Алтайского края с 4 кг медефрона

В полицию Петербурга поступила оперативная информация о том, что 26-летний житель Алтайского края на автомобиле Mercedes-Benz С200 перевозит из Петербурга в другие регионы запрещенные вещества.

Житель Алтайского края задержан полицией Петербурга за перевозку и сбыт наркотиков. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Петербурга поступила оперативная информация о том, что 26-летний житель Алтайского края на автомобиле Mercedes-Benz С200 перевозит из Петербурга в другие регионы запрещенные вещества.

На 442 километре автодороги "Вологда – Новая Ладога" в районе поселка Березовик Тихвинского района указанный автомобиль был остановлен. В ходе осмотра автомобиля в багажнике полицейские обнаружили сумку, из которой изъяли 3 запаянных полимерных пакета с кристаллическим веществом белого цвета, общей массой 4 155 граммов. Все изъятое было направлено на экспертизу. Согласно экспертизе, в пакетах был мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Также в Петербурге перед судом предстанут 16 участников крупного наркосообщества.

Видео: МВД по СПб и ЛО