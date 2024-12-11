В Петербурге перед судом предстанут 16 участников крупного наркосообщества

Изначально двое жителей Петербурга в январе 2020 года создали онлайн-магазин, где продавали наркотики, включая мефедрон, гашиш и прочие запрещенные вещества.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 16 участников крупного наркосообщества, занимавшегося распространением запрещённых веществ через интернет-магазин в теневом сегменте сети. Организаторы и их подельники обвиняются в создании преступного сообщества, незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

По данным следствия, двое жителей Петербурга в январе 2020 года создали онлайн-магазин, где продавали наркотики, включая мефедрон, гашиш и прочие запрещенные вещества. Оплата принималась только в криптовалюте. Часть наркотиков, например, растительные, производились самими участниками группы. Для этого они привлекли специалистов по выращиванию наркосодержащих растений и оборудовали помещения для их фасовки и хранения.

Деятельность группы была пресечена в июле 2022 года в ходе антинаркотической операции "Канал – Невский щит", проведённой сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России. В ходе расследования, которое длилось несколько лет, были изучены 150 эпизодов сбыта наркотиков. Уголовное дело состоит из 586 томов, включающих результаты 1093 экспертиз и описание 2615 вещественных доказательств.

В ходе оперативных мероприятий в семи регионах России было обнаружено и изъято более 5 килограммов наркотических средств, а также свыше 2 килограммов наркосодержащих растений. Полицейские также конфисковали имущество, приобретённое на средства от наркоторговли, на сумму более 15 миллионов рублей, и легализовали 1,2 миллиона рублей, полученных от продажи запрещённых веществ.

Из 16 обвиняемых 11 находятся под стражей, четверо — под домашним арестом, а одному запрещены определённые действия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что петербуржец 6,5 лет проведет в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

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