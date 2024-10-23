В Финский залив выпустили почти 4 тыс. мальков сига

Мероприятия улучшают экологическое состояние Невской губы и залива.

На территории судопропускного сооружения С-2 в рамках компенсационных мероприятий по восстановлению водных биоресурсов 22 октября выпустили более 3,8 тыс. мальков сига. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской дамбы.

Мальки были выращены в прудах в деревне Гаврильцево Псковской области. Транспортировка молоди к месту выпуска осуществлялась на специальном транспортном средстве под контролем специалиста-рыбовода.

Выбор судопропускного сооружения С-2 КЗС в качестве места выпуска был обоснован многолетними научными исследованиями и наблюдениями. Специалисты приняли решение на основе высоких экологических показателей акватории, что способствует хорошей приживаемости молоди и дальнейшему размножению в Финском заливе. Пресс-служба КЗС Петербурга

Регулярные выпуски мальков сига важны для сохранения и восстановления биоразнообразия водоемов. Мероприятия улучшают экологическое состояние Невской губы и Финского залива.

Ранее мы рассказывали о том, что в День города в Финский залив выпустили 36,6 тыс. мальков лосося.

Видео, фото: пресс-служба КЗС Петербурга