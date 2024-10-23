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В Финский залив выпустили почти 4 тыс. мальков сига

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Мероприятия улучшают экологическое состояние Невской губы и залива.

На территории судопропускного сооружения С-2 в рамках компенсационных мероприятий по восстановлению водных биоресурсов 22 октября выпустили более 3,8 тыс. мальков сига. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской дамбы.

Мальки были выращены в прудах в деревне Гаврильцево Псковской области. Транспортировка молоди к месту выпуска осуществлялась на специальном транспортном средстве под контролем специалиста-рыбовода. 

Выбор судопропускного сооружения С-2 КЗС в качестве места выпуска был обоснован многолетними научными исследованиями и наблюдениями. Специалисты приняли решение на основе высоких экологических показателей акватории, что способствует хорошей приживаемости молоди и дальнейшему размножению в Финском заливе.

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Регулярные выпуски мальков сига важны для сохранения и восстановления биоразнообразия водоемов. Мероприятия улучшают экологическое состояние Невской губы и Финского залива. 

Ранее мы рассказывали о том, что в День города в Финский залив выпустили 36,6 тыс. мальков лосося. 

Видео, фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кзс петербурга, мальки сига
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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