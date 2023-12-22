В День города в Финский залив выпустили 36,6 тыс. мальков лосося

Такие мероприятия согласованы с Государственной экологической экспертизой.

Финский залив в День города пополнили 36,6 тыс. мальков атлантического лосося. Рыба была выращена на Невском рыбоводном заводе. Этот подарок Петербургу сделал холдинг "Группа ЛСР", передает "Петербургский дневник" 27 мая.

Мальков привозят к Финскому заливу в цистернах с водой и кислородом, где их выпускают через гофрированные трубы. Через 3-4 года рыба вернется из Атлантики в акваторию на нерест – в Неву, Нарву, Лугу и в сам залив.

Такие мероприятия согласованы с Государственной экологической экспертизой. Процесс выпуска рыбы проходит под контролем специалистов ФГБУ "Главрыбвод".

Ранее в Неву выпустили 2,5 тыс. особей лосося.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)