В Неву выпустили 2,5 тысячи особей лосося

Весь процесс происходит вручную, именно поэтому он абсолютно безопасен для молодых особей.

Сегодня ночью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провел ежегодную акцию по зарыблению и выпустил в Неву почти 2,5 тысячи особей лосося. Об этом сообщил Комитет по энергетике.

Предприятие выпустило в реку почти 2,5 тыс. молодых особей атлантического лосося. Годовиков лосося (семги) вырастили на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного филиала ФГБУ "Главрыбвод", который более ста лет занимается выращиванием атлантического лосося.

Для предприятия это уже девятая акция – за восемь лет было выпущено 9 507 молодых сигов и 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, 9 157 молоди атлантического лосося и 25 000 сеголеток судака.

Весь процесс происходит вручную, именно поэтому он абсолютно безопасен для молодых особей. Чтобы рыба не стала легкой добычей для птиц, зарыбление происходит в тёмное время суток.

В прошлом году на территории Гладышевского заказника выпустили более 15 тысяч молоди лосося.

Видео: Водоканал