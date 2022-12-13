На территории Гладышевского заказника выпустили более 15 тысяч молоди лосося

Цель подобных мероприятий – восполнение водных биологических ресурсов.

На территории Гладышевского заказника выпустили более 15 тысяч штук молоди атлантического лосося. Мероприятия прошли совместно с Главрыбвод, где и выращиваются сеголетки. Об этом сообщило Управление ветеринарии Ленинградской области.

Ветеринары проверили документы, справки об отсутствии болезней, измерили температуру воды в озере и в цистерне: градус не должен сильно отличаться, чтобы в естественной среде рыба чувствовала себя так же хорошо, как и в искусственных водоёмах завода, где выращивалась.



Цель подобных мероприятий – восполнение водных биологических ресурсов.

Ранее "Водоканал" выпустил в Неву более 2,5 тыс. особей атлантического лосося.

Фото: Вконтакте/ Управление ветеринарии Ленинградской области