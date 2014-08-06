  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти выпустились более 700 человек
Сегодня, 13:27
168
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти выпустились более 700 человек

0 0

Обучение по специальности "Сестринское дело" завершили 558 специалистов, по специальности "Лечебное дело" – 159 студентов.

В Ленинградской области 717 человек получили дипломы о среднем профессиональном медицинском образовании. Они стали выпускниками Центра непрерывного профессионального медицинского развития, сообщили в региональном правительстве 7 июля. 

Обучение по специальности "Сестринское дело" завершили 558 специалистов, по специальности "Лечебное дело" – 159 студентов. Свыше 200 выпускников параллельно с основной программой освоили дополнительную специальность и получают два диплома. 

По целевым договорам сразу после обучения и получения аккредитации к нам приходят 44 медицинские сестры и 25 фельдшеров. Мы сделаем все, чтобы обеспечить нашим молодым медикам возможности для профессионального роста, конкурентную заработную плату и все доступные меры социальной поддержки. 

Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению области 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург побил рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ. 

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти 

Теги: медицина, образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии