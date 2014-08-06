Из Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленобласти выпустились более 700 человек

Обучение по специальности "Сестринское дело" завершили 558 специалистов, по специальности "Лечебное дело" – 159 студентов.

В Ленинградской области 717 человек получили дипломы о среднем профессиональном медицинском образовании. Они стали выпускниками Центра непрерывного профессионального медицинского развития, сообщили в региональном правительстве 7 июля.

Обучение по специальности "Сестринское дело" завершили 558 специалистов, по специальности "Лечебное дело" – 159 студентов. Свыше 200 выпускников параллельно с основной программой освоили дополнительную специальность и получают два диплома.

По целевым договорам сразу после обучения и получения аккредитации к нам приходят 44 медицинские сестры и 25 фельдшеров. Мы сделаем все, чтобы обеспечить нашим молодым медикам возможности для профессионального роста, конкурентную заработную плату и все доступные меры социальной поддержки. Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению области

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти