Сборная Ленобласти вошла в тройку лучших на первенстве России

По итогам соревнований регион занял 3 место в общекомандном зачете.

Сборная Ленинградской области заняла 3 место в общекомандном зачете на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19–20 лет, которое проходило с 21 по 27 июля в Республике Коми.

Весомый вклад в итоговый результат внес Кирилл Опутин. Он завоевал золотую медаль в спринте на лыжероллерах на дистанции 200 м, а также стал серебряным призером масс старта на 20 км классическим стилем.

Еще одну серебряную награду в эстафете выиграли Варвара Калинина и Мария Нагавкина. Ранее на турнире Калинина также стала серебряным призером, а Нагавкина завоевала бронзу в гонке на лыжероллерах с раздельным стартом свободным стилем.

По итогам всех стартов команда Ленинградской области заняла 3 место среди сборных субъектов Российской Федерации.

Ранее эксперты оценили ограничения на продажу топлива по госномерам.

Фото: комитет по спорту ЛО