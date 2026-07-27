В Петербурге развивают систему ранней помощи детям с особенностями развития

Если малыш не хочет играть со сверстниками, невнятно разговаривает или ведет себя странно, родителям рекомендуют не игнорировать эти сигналы и обратиться к профессионалам.

Специалисты рассказали о том, как в Петербурге работает служба ранней помощи для детей. Если малыш не хочет играть со сверстниками, невнятно разговаривает или ведет себя странно, родителям рекомендуют не игнорировать эти сигналы и обратиться к профессионалам.

Генеральный директор Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства (ИРАВ) Лариса Самарина объяснила изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что смысл системы заключается в коррекции развития ребенка до трех лет – возраста, когда мозг наиболее пластичен. Она уточнила, что специалисты не просто обучают бытовым навыкам, а фактически строят новые нейронные связи. По ее словам, система направлена на налаживание жизнедеятельности с учетом особенностей конкретного малыша.

Лариса Самарина добавила, что в такой поддержке нуждаются дети с уже выявленными нарушениями (ДЦП, РАС, синдром Дауна), а также те, у кого задержка лишь предполагается врачами. Она подчеркнула, что каждый педиатр обязан следить за динамикой развития и при отклонениях направлять семью в службу помощи, однако родители имеют право обратиться туда самостоятельно.

Эксперт пояснила, что работа специалистов по абилитации носит индивидуальный характер и может длиться от полугода до нескольких лет. Если проблему не удается решить на этом этапе, семью переводят в другую программу. Сейчас в Северной столице бесплатную помощь оказывают 84 государственных учреждения и пять некоммерческих организаций. При этом в июне 2024 года службу решили сделать отдельным направлением, а к концу 2025 года планируется утвердить федеральный стандарт оказания услуги.

Директор НКО "Партнёрство каждому ребёнку" Юлия Гонтаренко отметила, что ранняя помощь включает в себя и занятия для самих родителей. Специалисты учат их правильно взаимодействовать с детьми, понимать их потребности и развивать речь. Она рассказала, что организация поддерживает семьи в трудной жизненной ситуации, чтобы предотвратить попадание детей в интернатные учреждения, уделяя особое внимание кризисным семьям и воспитанию детей с инвалидностью.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник подтвердил актуальность проблемы, заявив, что количество детей с расстройством аутистического спектра растет с каждым годом. Он считает важным вопросом дальнейшее развитие мер поддержки после того, как дети с подобными заболеваниями достигают школьного возраста.

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