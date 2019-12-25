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Выпускницу в Петербурге оштрафовали на 3 тыс. за шпаргалки на ЕГЭ
Сегодня, 8:57
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Выпускницу в Петербурге оштрафовали на 3 тыс. за шпаргалки на ЕГЭ

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Правонарушительница не явилась на судебное заседание, однако избежать штрафа ей не удалось.

Суд в Петербурге оштрафовал выпускницу за использование шпаргалок на ЕГЭ по обществознанию на три тыс. рублей.

По информации Объединённой пресс-службы судов города, в день экзамена 13 июня школьница пронесла справочные материалы в кармане. Однако воспользоваться ими она не успела — заметки предательски выпали на пол.

Правонарушительница не явилась на судебное заседание, однако избежать штрафа ей не удалось.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЕГЭ сдали 82,3 тыс. выпускников.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ

Теги: егэ, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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