Выпускницу в Петербурге оштрафовали на 3 тыс. за шпаргалки на ЕГЭ

Суд в Петербурге оштрафовал выпускницу за использование шпаргалок на ЕГЭ по обществознанию на три тыс. рублей.
По информации Объединённой пресс-службы судов города, в день экзамена 13 июня школьница пронесла справочные материалы в кармане. Однако воспользоваться ими она не успела — заметки предательски выпали на пол.
Правонарушительница не явилась на судебное заседание, однако избежать штрафа ей не удалось.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЕГЭ сдали 82,3 тыс. выпускников.
Фото: ВКонтакте / ЕГЭ
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