В Ленобласти выпустили на волю более 250 серых куропаток

Благодаря таким выпускам удалось увеличить численность серых куропаток, которые пока что занесены в Красную книгу Ленинградской области.

В Гатчинском, Лужском и Ломоносовском районах Ленобласти 11 апреля в шестой раз была выпущена партия серых куропаток (более 250 особей). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Благодаря таким выпускам удалось увеличить численность серых куропаток, которые пока что занесены в Красную книгу Ленинградской области. Еще пару лет и птица покинет страницы Красной книги 47 региона.

Часть особей из этой партии были специально окольцованы, чтобы было возможно отслеживать их дальнейшую судьбу.

В начале марта сотрудники комитета спасли косулю, застрявшую в заборе.

Видео: пресс-служба Комитета по охране животного мира Ленинградской области