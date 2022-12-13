В Ленобласти спасли косулю, застрявшую в заборе

После лечения косулю отпустят на волю.

Специалисты из Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области спасли косулю, застрявшую в заборе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В Лужском районе в деревне Запередолье косуля застряла в заборе. У дикого животного довольно сильно пострадал кожный покров. Сейчас ей оказывается ветеринарная помощь, есть опасения, что животное сильно переохладилось.

После лечения косулю отпустят на волю.

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Видео: Telegram/ "Охотнадзор 47" Ленобласть