В парк Монрепо в Выборге заглянул самец европейской косули

Косуль можно узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, оно называется "зеркалом".

В выборгском парке Монрепо заметили европейскую косулю. Также ее называют в народе дикой козой, рассказал биолог Павел Глазков.

Судя по рожкам, по парку гулял самец. В настоящее время они еще растут.

Будущим женихам главное беречь свои рога. Ведь во время роста они мягкие и нежные, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Пока они не отвердели, их легко повредить, например, о сучки деревьев. И женихи к ним относятся очень бережно. Павел Глазков, биолог

Косуль можно узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, оно называется "зеркалом". С помощью "зеркал" животные поддерживают зрительный контакт друг с другом.

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