  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:23
124
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В парк Монрепо в Выборге заглянул самец европейской косули

0 0

Косуль можно узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, оно называется "зеркалом".

В выборгском парке Монрепо заметили европейскую косулю. Также ее называют в народе дикой козой, рассказал биолог Павел Глазков. 

Судя по рожкам, по парку гулял самец. В настоящее время они еще растут. 

Будущим женихам главное беречь свои рога. Ведь во время роста они мягкие и нежные, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Пока они не отвердели, их легко повредить, например, о сучки деревьев. И женихи к ним относятся очень бережно. 

Павел Глазков, биолог 

Косуль можно узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, оно называется "зеркалом". С помощью "зеркал" животные поддерживают зрительный контакт друг с другом. 

Ранее на Piter.TV: отставшие от своей стаи гуси успешно перезимовали в Петербурге. 

Видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Марина Новикова) 

Теги: косуля, парк монрепо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии