Отставшие от своей стаи гуси успешно перезимовали в Петербурге

Гусь гуменник и белолобый гусь всегда держатся рядом, хоть и принадлежат к разным видам.

Два гуся, которые в ноябре прошлого года отстали от своей стаи, успешно перезимовали в Петербурге. Молодые птицы активно кормились на газоне и не боялись людей, рассказал биолог Павел Глазков 21 марта.

Гусь гуменник и белолобый гусь всегда держатся рядом, хоть и принадлежат к разным видам.

Собственно, это и неудивительно, так как именно эти два разных вида гусей очень часто образуют смешанные стаи, в составе которых и летят осенью, соответственно, на юг. Я высказал предположение, что эти молодые птицы устали во время перелета и, увидев молодую травку на газоне, решили отдохнуть. Павел Глазков, биолог

Сейчас пернатые выглядят упитанными, и у одного из них прошла хромота. Теперь гусям нужно дождаться, когда соплеменники начнут пролетать город транзитом, чтобы присоединиться к одной из стай.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге вновь заметили около 50 кликунов.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков