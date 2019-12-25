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Самец европейской косули замечен в Курортном районе
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Самец европейской косули замечен в Курортном районе

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В настоящее время рога еще растут, женихам очень важно беречь их.

В Курортном районе Петербурга в видеоловушку попал самец европейской косули. Об этом рассказал 28 мая биолог Павел Глазков. 

В настоящее время рога еще растут, женихам очень важно беречь их, поскольку они мягкие и нежные, покрыты тонкой бархатистой кожицей. 

Окончательно сформируются рога только к июлю, когда у косуль начнется гон – время продолжения рода. 

Павел Глазков, биолог 

Европейская косуля – самый мелкий представитель семейства оленьих в Европе. В Северной столице этих животных получится встретить в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Петродворцовом, Выборгском и Курортном районах. Их численность поддерживается за счет откочевывающих особей из смежных районов Ленобласти. Косули занесены в Красную книгу города. 

Ранее на Piter.TV: в Летний сад после зимовки вернулись лебеди Елисей и Любава. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Виктор Павлов) 

Теги: косуля, курортный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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