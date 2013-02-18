За 9 лет в водоемы Петербурга выпустили 50 тыс. экземпляров рыб

Эта процедура является важной частью экологической миссии "Водоканала".

С 2016 года в петербургские водоемы выпустили порядка 50 тыс. экземпляров рыб. Зарыблением занимаются сотрудники "Водоканала", рассказали в городском комитете по энергетике 3 декабря.

Эта процедура является важной частью экологической миссии предприятия, а направлена она на сохранение биологических ресурсов бассейна Балтийского моря, восстановление биоразнообразия и оздоровление всей водной экосистемы Северной столицы. В мае состоялась юбилейная акция.

Процесс зарыбления начинается с отлова рыбы на рыбоводных заводах Петербурга и Ленобласти, где она специально выращивается для этих целей. Далее следует контрольное взвешивание для точного учета, после чего молодь перевозят в специальной живорыбной машине, оснащенной системой подачи кислорода. Потом идет бережный выпуск рыбы в естественную среду через гофрированную трубу. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

За все время выпустили 25 тыс. сеголетков судака, свыше 11 тыс. мальков атлантического лосося, более 9,5 тыс. молодых сигов и 1,5 тыс. гибридов белого и пестрого толстолобиков.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы за год увеличили спрос на рыбу и безалкогольные напитки.

Видео: пресс-служба "Водоканала"