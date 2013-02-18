  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:50
78
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

За 9 лет в водоемы Петербурга выпустили 50 тыс. экземпляров рыб

0 0

Эта процедура является важной частью экологической миссии "Водоканала".

С 2016 года в петербургские водоемы выпустили порядка 50 тыс. экземпляров рыб. Зарыблением занимаются сотрудники "Водоканала", рассказали в городском комитете по энергетике 3 декабря. 

Эта процедура является важной частью экологической миссии предприятия, а направлена она на сохранение биологических ресурсов бассейна Балтийского моря, восстановление биоразнообразия и оздоровление всей водной экосистемы Северной столицы. В мае состоялась юбилейная акция. 

Процесс зарыбления начинается с отлова рыбы на рыбоводных заводах Петербурга и Ленобласти, где она специально выращивается для этих целей. Далее следует контрольное взвешивание для точного учета, после чего молодь перевозят в специальной живорыбной машине, оснащенной системой подачи кислорода. Потом идет бережный выпуск рыбы в естественную среду через гофрированную трубу. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

За все время выпустили 25 тыс. сеголетков судака, свыше 11 тыс. мальков атлантического лосося, более 9,5 тыс. молодых сигов и 1,5 тыс. гибридов белого и пестрого толстолобиков. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцы за год увеличили спрос на рыбу и безалкогольные напитки. 

Видео: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, зарыбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии