В пруд Екатерининского парка выпустили тонну рыбы
Сегодня, 8:59
Белый амур нужен для биологической очистки водоемов.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" получил тонну рыбы для биологической очистки водоемов. В Большой пруд Екатерининского парка запустили белого амура, рассказали в учреждении накануне. 

Работы по очистке прудов стартовали в августе, комплексную программу по восстановлению исторической гидросистемы царскосельских парков начал комитет по природопользованию Петербурга. Летом сотрудники музея ежедневно очищают водоем вручную, справляться с интенсивным размножением водной растительности таким способом очень сложно. Поэтому привлекается специализированная техника, в частности, машина-амфибия. В холодное время года на Большом пруду устанавливают аэраторы. 

Рыбу передали и доставили по инициативе директора музея-заповедника "Архангельское" Вадима Задорожного. 

Ранее на Piter.TV: "Китайский театр" в Царском Селе возродится после пожара войны. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Святослав Новиков) 

Теги: рыба, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

