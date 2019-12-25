В пруд Екатерининского парка выпустили тонну рыбы

Белый амур нужен для биологической очистки водоемов.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" получил тонну рыбы для биологической очистки водоемов. В Большой пруд Екатерининского парка запустили белого амура, рассказали в учреждении накануне.

Работы по очистке прудов стартовали в августе, комплексную программу по восстановлению исторической гидросистемы царскосельских парков начал комитет по природопользованию Петербурга. Летом сотрудники музея ежедневно очищают водоем вручную, справляться с интенсивным размножением водной растительности таким способом очень сложно. Поэтому привлекается специализированная техника, в частности, машина-амфибия. В холодное время года на Большом пруду устанавливают аэраторы.

Рыбу передали и доставили по инициативе директора музея-заповедника "Архангельское" Вадима Задорожного.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Святослав Новиков)