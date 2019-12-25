Эксперты оценили вероятность выпуска Aurus Senat на заводе в Петербурге

Российские премиальные авто призваны занять нишу популярных моделей.

Эксперты предполагают, что бывший автомобильный завод Volkswagen в Нижегородской области вскоре займётся производством автомобилей марки Volga. О своём мнении в интервью ТАСС высказался специалист Игорь Моржаретто, подчеркнувший очевидность данного решения.

Относительно бывшего завода Toyota в Петербурге мнения разнятся. Игорь Моржаретто отметил неопределённость дальнейших планов производства, отметив отсутствие конкретных решений. Однако эксперт Максим Кадаков убеждён, что вероятность выпуска автомобиля Aurus Senat на площадке бывшего завода Toyota достигает практически стопроцентной отметки.

Он пояснил, что российские премиальные авто призваны занять нишу популярных моделей, начиная от Toyota Camry и заканчивая престижными моделями класса Mercedes-Benz E-класс.

Ранее мы сообщили о том, что перезапуск завода Toyota в Петербурге запланирован на 2026 год.

Фото: сайт Aurus