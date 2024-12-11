На Софьи Ковалевской пассажир такси выпрыгнул из окна машины, чтобы не оплачивать поездку

При побеге гражданин Узбекистана обронил банковскую карту на женское имя.

В Петербурге мужчина выпрыгнул в окно в такси, чтобы не оплачивать поездку. Так пассажир захотел сэкономить 600 рублей, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 5 марта.

Предварительно, инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской. Хулиган вылез из окна автомобиля и попытался сбежать. Водителю он рассказал, что имеет финансовые трудности. При побеге гражданин Узбекистана обронил банковскую карту на женское имя.

По словам таксиста, этот случай не первый. Таким образом недобросовестные пассажиры обманывают водителей.

Ранее на Piter.TV: таксист, стрелявший из травмата в пассажира, самостоятельно явился в отдел петербургской полиции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)