В Петербурге прокуратура потребовала выплатить семье мужчины, погибшего на производстве, компенсацию в 3,6 млн рублей

Мужчина работал слесарем-электромонтажником в организации на улице Свободы.

Прокуратура Петербурга потребовала выплатить семье мужчины, погибшего на производстве, компенсацию в размере 3,6 млн рублей. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Красносельского района.

Мужчина работал слесарем-электромонтажником в организации на улице Свободы. В январе 2024 года на предприятии работник выпал из кабины автопогрузчика и получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Проверка показала, что в нарушение закона работодателем не был проведен инструктаж, сотрудник допущен к осуществлению трудовой деятельности без прохождения обучения приемам выполнения работ.

У погибшего остались жена с дочкой и пожилая мать. Прокурор обратилась с иском в суд о взыскании с работодателя в пользу семьи погибшего компенсации морального вреда в размере 3,6 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего на заводе в Пикалёво.

Фото: Piter.tv