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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего на заводе в Пикалёво
Сегодня, 13:06
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего на заводе в Пикалёво

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Предварительно было установлено, что молодой человек при выполнении работ по очистке ж/д путей на участке разгрузки вагонов почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал на край никак не огороженного бункера подачи известняка.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего рабочего на глинозёмном заводе в Пикалёво Бокситогорского района. Дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, 29 июня из-за нарушений правил охраны труда при выполнении работ 19-летний аппаратчик-гидрометаллург завода получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Предварительно было установлено, что молодой человек при выполнении работ по очистке ж/д путей на участке разгрузки вагонов почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал на край никак не огороженного бункера подачи известняка. Из-за начавшихся судорог тело соскользнуло в бункер высотой 6 м и по транспортерной ленте было выброшено в дробильную установку. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Фото: Piter.tv

Теги: гибель рабочего, завод, пикалево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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