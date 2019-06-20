После вмешательства прокуратуры Петербурга сотрудникам выплатили более 1,3 млн рублей долга

С июля по август ООО "РСУ-92" должно было зарплату шестерым работникам.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С июля по август ООО "РСУ-92" должно было зарплату шестерым сотрудникам, сообщили 14 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес руководителю строительной организации представление. Так, благодаря вмешательству прокуратуры работникам произведены все полагающиеся выплаты на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Фото: pxhere